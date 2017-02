Duivenliefhebbers momenteel grootste dupe ophokplicht

Zoersel - Ondanks het verbod op het verzamelen van duiven kreeg kweekstation Natural uit Zoersel toch toestemming om zijn jaarlijkse opendeurdagen onder voorwaarden te laten doorgaan. "Gelukkig, maar we zien wel minder buitenlanders."

Het in 1955 opgerichte Natural Granen Kweekstation is met zijn 55 hokken en 660 afdelingen nog steeds het grootste kweekstation voor reisduiven ter wereld. In februari en begin maart houdt het kweekstation traditioneel opendeurdagen, waarop duivenliefhebbers jonge talentvolle duiven kunnen aankopen. De eerste twee zijn al achter de rug. Op 26 februari en 5 maart tussen 10 en 15u worden er weer honderden liefhebbers verwacht.

“Normaal zijn duivententoonstellingen of markten momenteel verboden, maar wij kregen toestemming van het FAVV omdat hier geen vreemde duiven worden samengebracht, het gaat uitsluitend om dieren die hier op het bedrijf geboren zijn”, legt Freddy De Prins van Natural uit. “Er worden wel voorwaarden opgelegd. Zo mogen de liefhebbers niet aan de hokken komen en moeten ze allemaal over een ontsmettingsmat passeren. Ze moeten ook telkens hun handen ontsmetten wanneer ze een duif hebben vastgehouden. En we moeten een bezoekersregister bijhouden.”

Omdat de duivenmarkt van Lier verboden is, merkt Natural een terugval van het aantal bezoekers uit Nederland, Duitsland en Frankrijk. “Andere jaren gaan die in de voormiddag naar Lier en komen ze in de namiddag naar Zoersel.”

Voor de duivenliefhebbers is de ophokplicht een ramp. “Ze zitten nu met jonge duiven die opgeleerd moeten worden. Die dieren moeten de omgeving kunnen verkennen, maar ze mogen niet los vliegen”, vertelt De Prins. “Sommige duivenmelkers proberen het op te lossen door hun jonge duiven in een volière te zetten zodat ze toch al wat buitenlucht zien, maar eigenlijk hebben ze nu in februari echte trainingen nodig. Het seizoen voor de oudere duiven begint al half maart, tenminste, als de ophokplicht tegen dan al opgeheven is. Vaccineren is voorlopig niet mogelijk.”

Dat bevestigt dierenarts Peter Coutteel van de praktijk Trigenio in Nijlen, gespecialiseerd in vogels. “Het is iedere keer een andere variant. Ik krijg veel telefoons van ongeruste mensen. Het virus wordt overgedragen door de uitwerpselen van overvliegende, trekkende watervogels.”