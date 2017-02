Trump en horrorclowns populair voor carnaval

Wommelgem / Kapellen - Uw vrienden de stuipen op het lijf jagen tijdens de carnavalsstoet dit weekend? Voor 19 euro hebt u al een latex-masker van Donald Trump.Niet overal te koop, maar wel bij Huize Baeyens in Wommelgem, al krijgen ze daar meer vraag specifiek naar het haar van Trump.

Het masker van Donald Trump met de geelachtige huid, roze rond de ogen en opengesperde muil waar de tong uitkomt, hangt bij Huize Baeyens in Wommelgem tussen de hororclowns, samen met Nixon en Reagan.

“Gek genoeg is er meer vraag naar 'de hoofdtooi' van Trump, dus gewoon de pruik, in plaats van naar het masker. Maar het haar van Trump verkopen we niet”, zegt Anke Baeyens.

Honderden kostuums hangen er in de rekken, en dan nóg komen de mensen juist datgene vragen wat er niét hangt. Zoals Pokémonpakken. “Sorry, die hebben we niet kunnen inkopen”, zegt Anke tegen de papa van Sky De Vriendt (4) uit Deurne. De jongen trekt een pruillip. Hij draagt aan elke voet een andere schoen. “Ja, het was vandaag gekke schoenendag in school, en morgen heeft hij een verkleedkostuum nodig, en daarna is het nog gekke harendag, en zo is het elke dag wel iets”, zegt zijn vader, die duidelijk last heeft van carnavalsstress.

Nog iets waar veel vraag naar is, maar dat niet meer te bestellen is voorlopig: de Baba Yega-maskers, populair sinds het danscollectief Belgium’s Got Talent op VTM won. “De sportieve eighties-traingspakken die de Baba Yega-dansers dragen hebben we wel. Die gaan dan ook vlot weg.”

Voorts nog altijd hits: superhelden en Frozen.

Bij de kostuum-, pruiken- en baardenwinkel Starlight in Kapellen zijn de gekleurde ooglenzen een hit. “De gewone zijn al te koop vanaf 15 euro”, vertelt Ronny. “Je kan voor kattenogen, compleet zwarte ogen of ogen die oplichten in het duister kiezen. Het assortiment is eindeloos. Het grote voordeel is dat ze drie maanden meegaan, op voorwaarde dat je na gebruik wel de lenzenvloeistof ververst.

Toppers in Kapellen zijn de 3D-verwondingen. Ronny haalt een open beenbreuk tevoorschijn. “Als je die op je arm kleeft, zie je bijna geen verschil met een échte breuk waar het bot uitsteekt”, zegt hij ernstig. Dat zal toch meer iets voor volwassenen zijn? “O nee! Hoe bloederiger, hoe beter, voor de kinderen van tegenwoordig.”

Je kunt het zo gek niet bedenken of het bestaat, grinnikt Ronny, terwijl hij naar een pak wijst waarop een man staat in een roze buisvormige afgerolde outfit, met een hoofdeksel dat uitloopt op een puntje. Ik zie niet meteen wat het is. “Awel, een condoomkostuum”, lacht Ronny. “Er zijn mannen die dat kopen voor carnaval.”

Eenhoornmaskers - bekend van Eigen Kweek - zijn ook gegeerd.