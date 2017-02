Juffen en vrienden lopen voor zieke Olivia (5)

Zandhoven / Schoten / Zoersel - Al een honderdtal lopers komt op 23 april aan de start van de Antwerp 10 Miles om Olivia (5) te steunen, de kleuter uit Zoersel die een moedige strijd levert tegen een gezwel in haar hoofd.

“Maar dat kunnen er nog altijd meer worden”, zeggen Krisje Michiels, haar partner Tom Deduytschaever en Sophie Van der Heyde als we hen op zondagochtend ontmoeten tijdens hun looptraining in Zandhoven. “Misschien kunnen we in Zandhoven wel een team maken om samen conditie op te bouwen? Ook sympathisanten die onze kilometers willen sponsoren, zijn nog welkom.”

Het initiatief We run for Olivia werd opgericht door een groep vrienden die meeleeft met de kleuter en haar familie uit Zoersel, om hen een hart onder de riem te steken. Krisje Michiels was vorig jaar de juf van Olivia in het tweede kleuterklasje in de openluchtschool Sint-Ludgardis in Schoten. Haar collega Sophie Van der Heyde is juf in de instapklas.

“Eind 2015 viel Olivia's ooglid een beetje dicht. Aanvankelijk werd gedacht dat het misschien door stress op school kwam. In de kerstvakantie ging het beter, maar daarna kreeg Olivia er weer last van. Dieper onderzoek in januari bracht aan het licht dat ze een knobbeltje in haar hersenstam had.”

Olivia moest geopereerd worden. Er volgde een lange revalidatie in het Revalidatiecentrum in Pulderbos, omdat haar slikvermogen en evenwicht waren aangetast. Maar het gezwelletje groeide opnieuw, en er volgde nog een tweede operatie, gevolgd door chemo.

“Omdat haar weerstand momenteel laag is door de chemo, krijgt Olivia nu af en toe les via Bednet. Haar mama blijft thuis om voor haar te zorgen. Ze is in september overgegaan naar de derde kleuterklas. Olivia is een vrolijke kleuter, een echt schatje. Het was een groot gemis in de klas toen ze plots niet meer naar school kon”, vertelt Krisje. “We denken allemaal aan haar. Af en toe wordt de camera echt op de tafel gezet zoals bij een kringgesprek zodat de kinderen Olivia zien en ze bij het klasgebeuren betrokken wordt. Ze krijgt ook enkele uurtjes per week thuisonderwijs.”

Fleur, de grote zus van Olivia, zit in het tweede leerjaar van Sint-Ludgardis. “Zij is een even grote schat als haar zusje en komt me soms spontaan een knuffel geven. Voor haar moet het ook niet gemakkelijk zijn”, vertelt Krisje. “Via de Facebookpagina Superheldin Olivia proberen wij Olivia te volgen. We duimen allemaal dat we haar snel weer op Sint-Ludgardis mogen verwelkomen.”

Juf Sophie loopt nu samen met juf Krisje, om hun conditie op te bouwen naar de 10 Miles op 23 april toe. Op 5 maart doen ze mee aan de Zooloop, een natuurloop in de Olmense Zoo, als training. Tom, de partner van Krisje, gaat zelfs de marathon van Antwerpen lopen voor Olivia. “Normaal zullen alle deelnemers van We run for Olivia een herkenbaar T-shirt dragen.”

Meelopen of kilometers sponsoren? runforolivia@yahoo.com.

Er is ook een gelijknamige Facebookpagina.

kristin matthyssen ¦