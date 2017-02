Beurs voor elektrische fietsen in De Populier

Zandhoven - Wie overweegt om een elektrische fiets te kopen, moet 5 maart aanstippen in zijn agenda.

Tussen 10 en 17u kunt u in evenementenhal De Populier in de Populierenhoeve 22 in Zandhoven een gratis beurs over elektrisch fietsen bezoeken. Pasar Zandhoven organiseert het evenement met steun van de gemeente, de politiezone Zara (Zandhoven, Ranst) en het BIVV.

Bezoekers krijgen de kans om testritten te maken op verschillende e-bikes. In 2016 veranderde de wetgeving rond elektrisch fietsen. Specialisten beantwoorden al uw vragen daarover. Tijdens workshops geven fietsconsulenten van Pasar uitleg. Er is ook een infostand voor reizen en het magazine Fietsen is Kunnen is vertegenwoordigd.

Paula Henderickx, 0475.59.32.76, paula.henderickx@skynet.be