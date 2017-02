Gasten Hooidonk straks met de riksja naar de boer

Zandhoven - Onder de noemer Hooidonk pa(r)kt uit gaf het CM-zorgverblijf in Zandhoven zondag een persconferentie buiten in zijn park om drie nieuwe initiatieven aan te kondigen.

Gelukkig lagen er fleecedekentjes en was er warme glühappelsap - lekker! - van fruitbedrijf Notelteirs uit Broechem, want het was tamelijk koud. Maar omdat alle initiatieven betrekking hebben op het twaalf hectaren grote park met vijf kilometer verharde wandelwegen van Hooidonk, wilde coördinator Bart Gaublomme per se de plannen in de buitenlucht voorstellen.

“We willen onze grootste troef - ons park - nog beter uitspelen voor onze verblijfsgasten. Een hotel in Oostende heeft de zee als troef, maar wij kunnen ook met iets uitpakken. Als eerste project gaan we van onze tuin meer een belevingspark maken met groenkamers en een tunnel. We schreven in voor een project van minister Schauvliege die volkstuinen wil stimuleren. Via Gezondheidspromotie CM en onder meer Natuurpunt kwamen we tot een pluk-je-geluk-tuin op maat van onze bewoners.”

In de praktijk komt het erop neer dat tegen 2018 in drie grote bakken een soort driehoekige groenkamers ontwikkeld worden op de hoogte van vakantiegangers die in een rolstoel zitten zodat ze zelf in de aarde kunnen schoffelen, planten en ook plukken. Er komt ook een groene tunnel met eetbare gewassen en een voedselbos. “Onze droom is om lagere scholen hierbij te betrekken, want er komen educatieve bordjes. Het zou mooi zijn dat die kinderen ook met onze gasten iets samen kunnen doen.”

Werk aan de winkel dus voor tuinman Bart.

Het tweede initiatief zijn de riksjafietsen. Om de gasten van Hooidonk aan te zetten om ook buiten het domein bijvoorbeeld eens een ijsje te eten bij De Hoeve in Pulle of een zakje appels voor hun bezoekers te kopen bij Notelteirs in Broechem, worden vier riksjataxi’s aangekocht met elektrische ondersteuning. “Zo kunnen onze gasten ook de wind in hun haren voelen waaien. We willen hiervoor een samenwerking opzetten met landbouwers uit de regio. We zullen ook orgisaties als Pasar of het Land van Playsantiën bij onze projecten betrekken, want zij kunnen ons bijvoorbeeld veel tips geven over veilige fietsroutes”, zegt Gaublomme. “Mensen die ziek zijn, verzeilen vaak in een isolement. Zo komen ze buiten. Bovendien komen veel van onze gasten uit de Kempen en zijn ze geïnteresseerd in de moderne landbouw.”

Hooidonk zoekt nog vrijwilligers om met de riksja’s te fietsen. “Dankzij de elektrische ondersteuning bolt zo’n riksja heel makkelijk. Ze zijn een meter breed en passen op het fietspad. Ze zijn ook erg wendbaar. Ik mailde al naar de wielertoeristenclubs uit Zandhoven voor vrijwilligers en de reacties waren hartverwarmend. Van wielertoeristenclub Zachtjes Aan wou bijna iedereen wel eens met zo’n risksja gasten naar de boer brengen. We hopen die vrijwilligers ook als gids in te schakelen om wat uitleg te geven bij de boer. Zo kan je bij De Hoeve in Pulle bijvoorbeeld de melkrobot zien.”

Als derde initiatief gaat Hooidonk zijn drie vergaderruimtes - die ook aan externen worden verhuurd - verfraaien en ‘vergroenen’, met foto’s van het park en een aanbod van lokale producten zoals de Puur-sappen van fruitboer Notelteirs.

Hooidonk gaat nu rustig de tijd nemen om alle initiatieven uit te rollen. Geïnteresseerden die van de natuur houden of graag fietsen, mogen zich altijd als vrijwilliger aanmelden bij Hooidonk in Zandhoven.