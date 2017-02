"Child Focus, maar dan speciaal voor vermiste honden"

Wijnegem / Nijlen - In zaal Lawrence in Wijnegem kwamen zondag de speurneuzen van Lost Dogzzz samen. Van een Facebookinitiatief is het uitgegroeid tot een volwaardige vzw om vermiste honden te zoeken.

Lost Dogs ontstond in 2013 op Facebook als vrijwilligersinitiatief om vermiste honden op te sporen. Sinds kort is het een officiële vzw geworden, met als nieuwe naam Lost Dogzzz. Er zijn acht kernleden die alles beheren en verschillende zoekteams verspreid over heel Vlaanderen. De hond in het logo is het profiel van Hugo, de hond van Peggy Gillebert uit Nijlen waar dit najaar twee weken lang met man en macht naar gezocht werd, maar die spijtig genoeg doodgereden op de E313 in Grobbendonk werd teruggevonden. Lost Dogzzz zocht toen mee met onder meer een drone, nachtkijkers en warmtecamera’s.

Om al die vrijwilligers te bedanken, organiseerde Peggy een winterbar die 1.040 euro opleverde. Peggy en Sophie - de vrouw die voor Hugo zorgde toen hij zich losrukte tijdens een wandeling - overhandigden zondag in zaal Lawrence de cheque aan Lost Dogzzz. “Eigenlijk vormen we een soort Child Focus voor honden”, vertelt Jessy Van Bael uit Burcht, een van de acht kernleden.

Peggy uit Rijkevorsel verloor vorig jaar haar galgo (Spaanse windhond). “Ik had haar nog maar drie dagen. Ze ontsnapte via ons kattenluik. Lost Dogzzz bezorgde ons een vangkooi, camera en speciale lokvoeding. Vrijwilligers uit de regio kamden de buurt uit. Uiteindelijk werd Andromera aangereden gevonden op de E34 in Zoersel. Ze leefde nog, maar moest geopereerd worden, want ze had onder meer een heupfractuur en een gebroken voorpoot. Lost Dogzzz zamelde geld in om de operatie - die ruim 3.000 euro kostte - mee te helpen betalen. Uiteindelijk overleed Andromera op 12 april op de operatietafel, maar de hartverwarmende steun vergeten we nooit meer. Als er nu een hond vermist is in de regio ga ik zelf mee met een zoekteam. Zaterdag hebben we nog naar een hond in Beerse gezocht, en vanochtend kwam het blije nieuws dat hij terecht is.”

Lost Dogzzz zocht vorig jaar ook mee naar de chihuahua van Tanja Dexters in Wijnegem. Je kan ook zoals Pascal De Graef uit Herenthout doen. Zijn cocker spaniel Joey draagt een gps-trackersysteem aan zijn halsband. “Handig als hij losloopt op wandeling, dan kan ik hem via mijn smartphone volgen.”

Wie beroep wil doen op Lost Dogzzz vindt alle info via de facebookpagina.

(kma)