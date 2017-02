Zandhoven - Natuurpunt organiseerde zondag een gegidste 'frisseneuzenwandeling' door het Viersels Gebroekt. Februari is een ideale periode om overwinterende watervogels zoals eenden en ganzen in het open gebied dat nu voor een groot deel overstroomd is te spotten. Ook vluchtelingen van het Lokaal Opvang Initiatief uit onder meer Syrië en Somalië wandelden mee. Nadien was er een verwarmend drankje en gebak in de parochiezaal.