Bal van Burgemeester ten voordele van wielerclubs

Zandhoven - Eddy Smets speelde voor de 44ste maal ten dans op het Bal van de Burgemeester in Zandhoven. Hij werd bijgestaan door zangeres Letty Lanka. Burgemeester Luc Van Hove ontving al zijn gasten aan de deur. De opbrengst ditmaal ging naar de BMX- en wielerclubs van Groot-Zandhoven. De wielerliefhebbers deden de toog, zaten aan de kassa en bedienden. De vestiaire werd bemenst door een vriendelijk kwintet van WTC Rap Terug uit Zandhoven, met in het geel Lydia De Laet, de clubkampioene van Rap Terug die 59 ritten in clubverband reed vorig jaar, samen goed door ruim 5.500 kilometer. Knap dat zij dit als vrouw presteerde tussen een overwegend mannelijk wielergezelschap. Deejay Tommy V. nam het om middernacht over van Eddy Smets. Hij lokte met zijn muziek ook een jonger publiek, zoals de jeugd van Chiro Zandhoven.