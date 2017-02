VIDEO. Frekkel en Amarillo wachten op uw bezoekje

Ranst - DVC Zevenbergen in Ranst is een centrum voor personen met een zware mentale beperking, maar ook vaak met een meervoudige handicap. In het kader van omgekeerde inclusive, wordt de kijk- en doeboerderij Spruytershoef op het domein van Zevenbergen en het bijhorend uniek project voor aangepast paardrijden voortaan opengesteld voor iedereen.

De Spruytershoef startte meer dan 35 jaar geleden als arbeidsproject voor de eigen cliënten van Zevenbergen. Opvoedster-begeleidster Katrien Meeus coördineert het kleinveegedeelte. “Inclusie heeft als doel onze cliënten zo veel mogelijk met de gewone buitenwereld in contact te brengen. Maar met hun zware handicap is het niet altijd evident het domein te verlaten. Daarom nodigen we de buitenwereld nu ook hier op onze boerderij uit. Geiten, kippen, schapen, cavia’s, landschildpadden, een speciale belevingsvolière: iedereen mag vrij de stallen en kijkweiden bezoeken. Elke eerste zaterdag van april tot september van 10 tot 16u is er begeleiding. Scholen, speelpleinen of collega-voorzieningen zijn na afspraak welkom op maandag. Zo’n groepsbezoek kan gecombineerd worden met een huifkartocht, eventueel met rolstoel.”

Ook het uniek aangepast paardenproject wordt opengesteld voor iedereen met een beperking of een vermoeden van beperking.”Eigenlijk iedereen die niet op een gewone manege terecht kan”, vertellen klinisch psychologe Katrien Blancquaert en gediplomeerd rij-instructrice Eva Schelkens, die het paardrijden begeleiden. “We hebben twee zachtaardige Franse merenspaardjes - Tonnere en Tornado - en twee heel vriendelijke Irish cobs - Amarillo en Nena - ter beschikking. Een les kost 15 euro per half uur. Alles kan: van borstelen over oefeningen met het paard aan de hand tot leren draven of een wandeling op het domein. We beschikken over een eb- en vloedpiste die altijd berijdbaar is. Het is hier zalig rustig, en de buitenlucht doet iedereen deugd.”

Katrien en Eva hebben speciale attributen zoals zachte kleurrijke balken voor grondwerk in de piste. Of leerteugels in kleuren zodat de ruiters beter weten waar ze hun hand moeten houden. Naast de gewone letters in de piste hangen er pictogrammen, handig voor bijvoorbeeld kinderen met autisme. Spruytershoef heeft een tillift om mensen op de paardenrug te zetten. Het worden echt lesjes op maat, met een één-op-één begeleiding, nooit in groep.

“Heel speciaal is dat we ook ons huifbed ter beschikking stellen voor mensen die niet zelfstandig op een paard kunnen zitten. Ze liggen dan op een doek bovenop twee paardenruggen, een sensatie die nog het best te vergelijken valt met een rijdend waterbed. De menner zit achter het huifbed. Een huifbed biedt een natuurlijke massage die de spieren ontspant en de darmen activeert. Het is bijvoorbeeld goed voor personen met MS of ALS. Bejaarden die vroeger paardgereden hebben, krijgen zo de kans om nog eens hun hart op te halen. Op YouTube staat een zalig filmpje van een 80-plusser die als grote droom heeft om nog eens een rit op een paard te maken. Die gelukzalige blik in haar ogen als ze op het huifbed ligt doet iedereen smelten. Alleen voor personen met osteoporose is het niet geschikt. Het huifbed kost 20 euro per half uur.”

Al even uniek als het huifbed is dat Katrien Meeus momenteel via clicker- en targettraining - normaal gebruikt voor honden - een minivarken, geitjes en twee grote konijnen aan het africhten is. Zo gaat het gottingervarken Frekkel al op commando zitten en liggen. Een pootje geven is nog wat te veel gevraagd, maar dat komt nog wel, want varkens zijn enorm slim. De Spruytershoef zoekt ook nog vrijwilligers.

*Meer foto’s van de dieren en filmpje training minivarken? Kijk op www.gva.be

Info: 03-350.29.76