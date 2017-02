Iedereen mag op speeltuigen in gemeenschapstuin Croonhof.

Zandhoven - Onze medewerker Frans Sluyts werd woensdag weggestuurd door de uitbaters van brasserie Croonhof omdat zijn kleinzoon in de speeltuin speelde zonder consumptie. Onterecht, zegt de gemeente. "Ik ben niet kwaad geworden ofzo, maar ik wil gewoon duidelijkheid omdat ik meende gelezen te hebben dat het wel mocht", zegt Sluyts. "Met de lente in aantocht zullen nog wel meer ouders en grootouders er met hun kinderen en kleinkinderen even verpozen. Het is heel moeilijk om zo'n kind van een speeltoestel te houden."

Frans wandelde woensdag rond 14u met kleinzoon Ibe (9) langs het fiets- en voetpad achter de brasserie. “Het is een gemeenschapstuin en dat poortje is altijd los. Mijn kleinzoon heeft hooguit tien minuten op die tuigen gespeeld terwijl ik erbij zat op de picknickbank. Op het terras van de brasserie zat niemand, het is dus niet zo dat we stoorden ofzo. Plots kwam de uitbaatster met de kaart naar ons. Ze zei dat ze de speeltoestellen zelf betaald hadden en we er enkel gebruik van mochten maken als we een consumptie namen. Een ander ouder koppel was ook net met een kleinkind op het gazon gestapt en kreeg meteen dezelfde uitleg. Ze zijn toen net als ik vertrokken.”

De gemeente, eigenaar van het Croonhof, won vorig jaar nog een vijfde prijs in een wedstrijd voor Steden en Gemeenten met de gemeenschapstuin. In het juryrapport staat dat de speeltuigen toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor niet-klanten van de brasserie. “Dat is ook zo”, zegt burgemeester Luc Van Hove (CD&V), die verbaasd is. “Ik ken die uitbaters juist als zeer gastvrije mensen. Was het soms 's avonds? Komt het omdat ze voor het vredegerecht moesten komen omdat een buur geprotesteerd heeft tegen het lawaai van spelende kinderen? Ik heb nog nooit een gelijkaardige klacht ontvangen.”

Volgens zaakvoerder Christ Haerbos heeft het inderdaad deels daarmee te maken. “Mijn vrouw had er iets over verteld. We hebben nu opnieuw een goed contact met die achterbuur en willen dat zo houden. Anderzijds is het ook niet aangenaam als mensen op ons terras komen zitten en onze kranten lezen terwijl hun kinderen in de speeltuin spelen, zonder iets te consumeren. We proberen de gulden middenweg te vinden. Maar in principe mag iedereen daar spelen. Mocht onze opmerking verkeerd overgekomen zijn, dan willen we ons excuseren. Dat was niet de bedoeling. We proberen altijd iedereen warm te ontvangen, ook mensen met honden, daar zetten we drinkbakjes voor klaar.”

Volgens Frans was vooral zijn kleinzoon geschrokken. “Op zo’n kleine maakt dat indruk. Ik zat ook niet op het terras maar gewoon achteraan op zo'n picknickbank. Als ik daar drie kwartier had gezeten, zou ik wel een drankje hebben genomen, maar het was echt slechts een korte stop tijdens een wandeling. Het is toch best dat er duidelijkheid wordt geschept want op de duur durven de mensen niet meer binnenstappen in die gemeenschapstuin.”