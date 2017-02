"Die match was niet goed voor mijn hart"

Zandhoven / Malle / Lier - Rudy Ronsse (62) volgde de thriller Antwerp-Lierse op café omdat hij geen ticket had. "Niet goed voor mijn tikker", lacht de gereanimeerde supporter van geel-zwart.

Na de winst van Lierse op Antwerp hebben de Pallieters alles in handen om de tweede periode te winnen van 1B. Voor veel gewone Liersesupporters is het al niet goed voor hun hart om de superspannende eindstrijd op weg naar de promotie te volgen, laat staan voor Rudy Ronsse, de supporter die eind november een hartstilstand kreeg na de match tegen Tubeke.

Rigo Smidts uit Grobbendonk, zijn vriendin Stefanie Langmans uit Nijlen en Bert Hooybergs uit Noorderwijk deden toen de eerste hartmassage en mond-op-mondbeademing.

Na enkele kritieke momenten ontving Rudy een week later zijn redders in het UZA in Edegem. De daaropvolgende week stond toen ook een thuismatch tegen Antwerp geprogrammeerd.

Rudy wou toen absoluut gaan kijken en desnoods zelfs de aftrap geven op het Lisp. “Maar dat is me toen niet gelukt, ze hebben me drie weken in het ziekenhuis gehouden, nog wat langer dan verwacht. Dat kwam omdat de verpleegkundigen op de monitor gezien hadden dat mijn hart drie seconden had stilgestaan tijdens het lezen van het wedstrijdverslag van Lierse tegen Antwerp. Een pacemaker heb ik uiteindelijk niet moeten laten steken. Mijn hartritme is opnieuw normaal geworden.

Maar twee weken geleden heb ik wel nog een extra stent gekregen. Nu voel ik mij prima, eigenlijk veel fitter dan voor mijn hartstilstand.”

“Ik hoop vurig dat ik nog een ticket kan kopen voor de match Lierse-Lommel, want voor de match van Antwerp-Lierse afgelopen zaterdag heb ik geen ticket meer kunnen bemachtigen. Ik ben dan maar in het café gaan zien, bij Swa van Florrekens aan de steenfabrieken in Westmalle. Swa is ook een hevige Lierse-supporter. Omdat ik geen lid ben van een officiële supportersclub, is het moeilijker om tickets vast te krijgen.”

Veel Liersesupporters hopen dat het dit seizoen eindelijk zal lukken en Lierse opnieuw naar eerste klasse kan promoveren. “Als ze dit weekend winnen en Antwerp laat punten liggen, kan het al zover zijn”, zegt Rudy.

Of hij soms angst heeft om opnieuw een hartstilstand te krijgen tijdens zulke beslissende matchen?

“Nee, ik heb er trouwens ook een paar mooie herinneringen aan overgehouden. Liersevoorzitter Maged Samy heeft me uitgenodigd om een match bij te wonen in de loge, hetgeen al gebeurd is. Ik ben ook gaan eten met mijn redders. Mijn fanatisme is er niet op verminderd, integendeel. Bij de match tegen Union zat ik al drie uur op voorhand in het stadion.”

kristin matthyssen ¦