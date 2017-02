76-jarige fietsster overlijdt na aanrijding

Zandhoven - Op de Ringlaan in Zandhoven gebeurde een dodelijk ongeval.

Een 76-jarige fietsster uit Zandhoven die vrijdag ter hoogte van de Boutersemdreef de Ringlaan overstak en gegrepen werd door een vrachtwagen, is later in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden. De dame, die nog zeer kwiek was voor haar leeftijd, reed in de richting van Zoersel, net als de chauffeur van de vrachtwagen. Ze stak over aan een officiële oversteekplaats met pijlen op de baan, maar er ligt geen zebrapad. Dit betekent dat fietsers er geen voorrang hebben. De politie en een verpleegkundige waren zeer snel ter plaatse. De vrouw werd eerst naar het ziekenhuis in Lier gebracht, maar wegens complicaties nadien nog naar het UZA, waar ze overleed.

"Wij betuigen als politie ook ons medeleven aan de familie. Misschien is het goed om ter preventie nog eens de specifieke verkeerscode die ter hoogte van die oversteekplaats geldt, ter herinnering te brengen, want de situatie is niet voor alle zwakke weggebruikers even duidelijk daar", zegt de perswoordvoerder van de politie zone Zara na overleg met de verkeerspolitie. "Veel mensen denken dat het om een zebrapad gaat waar de zwakke weggebruiker voorrang heeft, maar er staan haaientanden en pijlen, die eigenlijk aangeven dat je een voorrangsweg kruist."

Zaterdag vond op diezelfde Ringlaan ter hoogte van De Keukenbouwer nog een zwaar ongeval plaats, gelukkig met een minder zware balans. Een chauffeur verloor de controle over het stuur, ramde metalen hekjes en vloog door de middenberm op een andere auto. Hierbij vielen twee lichtgewonden.