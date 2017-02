Jazzkleppers zorgen voor topavond in Zorgverblijf Hooidonk

Zandhoven - De Belgische jazzkleppers Peter Kox, Piet Verbist en Koen Geudens zorgden tijdens de voorlaatste Jazza van deze winter in de cafetaria van CM-Zorgverblijf Hooidonk in Zandhoven voor een topavond. Ook de Massenhovense muzikant Jan De Wit speelde verscheidene nummers mee. Hij volgt les bij Peter Kox, en die laatste wou absoluut dat zijn pupil voor eigen publiek kwam meeblazen. Al voor Jan De Wit zijn eerste noot geblazen had barstte al een spontaan applaus los. "CM staat vanavond voor Cultuur Minded", zei Richard Bastanie, medebezieler van Jazza. "Nog eentje voor het slapengaan!", riep het publiek rond 22u, zodat de muzikanten nog een bisnummer uit hun mouw moesten schudden. De afsluiter van Jazza 2016-2017 wordt Luc Canters invites in Het Anker in Pulle binnen twee weken op 24 februari. Waarschijnlijk iets minder pure jazz, maar wel een lokale topgitarist die enkele heel goeie zangeressen zal meebrengen. En dat alles alweer volledig gratis.