Cobe (15) neemt levensgevaarlijk fietspad naar school: "Moeten hier eerst doden vallen?"

Zandhoven / Nijlen - De 15-jarige Cobe Ghysebrechts plaatste een hallucinant filmpje op Facebook waarin te zien is hoe hij dagelijks zijn leven riskeert op het smalle fietspad langs de Liersebaan (N14) in Massenhoven en Viersel om het Githo in Nijlen te bereiken.

Cobe woont in Massenhoven. Hij gaat naar school in het Githo in Nijlen. Een jongen uit Broechem vergezelt hem. “'s Morgens gaat het nog min of meer, want dan rijden we tegen de rijrichting in en staan er meestal files op de N14”, vertelt Cobe. “Maar op woensdagnamiddag en 's avonds rond 16.30u worden we in volle vaart voorbijgestoken. Zeker als er vrachtwagens of bussen passeren, moeten we ons stuur goed vasthouden om niet onder de wielen te worden gezogen.”

Toen Cobe onlangs naar de politie moest voor iets met zijn identiteitskaart, vroeg hij of er iets aan het slechte fietspad gedaan kan worden. “Er is nog genoeg ruimte om er een betonstrook naast te leggen. Maar die agenten zeiden dat ze daar niks aan kunnen doen. Daarom heb ik dit filmpje gepost, met de vraag erbij of er dan écht eerst doden moeten vallen.”

Waarom Cobe niet omrijdt via Straateinde en de Veerstraat? Dan moet hij sowieso nog een stuk over het smal fietspad, maar toch veel korter. “Dat heb ik al eens gedaan, maar het is een hele omweg. 's Morgens ben ik zoals de meeste scholieren heel gehaast. Ik moet nu al om 8u vertrekken.”

Cobe schrikt dat zijn filmpje zoveel reacties uitlokt. Maar hij vindt het wel goed en hoopt dat er iets verandert. Zelfs de burgemeester van Zandhoven, Luc Van Hove (CD&V), reageerde en nodigde Cobe uit voor een gesprek.