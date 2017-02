"Prijsbrekers dankzij e-commerce"

Zandhoven - Negen jaar geleden verkocht Ski Outlet in Zandhoven achttien paar ski's via het internet. Dit jaar zullen dat er duizend zijn naar heel Europa. "We zijn prijsbrekers dankzij ons e-commerce-businessmodel."

JFE in de Boutersemdreef in Zandhoven is bekend in de streek voor wie een gps of smartphone nodig heeft. Maar minder bekend is dat in het magazijn bij JFE ook Ski Outlet is gevestigd, in enkele jaren tijd uitgegroeid tot dé draaischijf voor de verkoop van skilatten, -laarzen en -helmen via het internet. Terwijl op de skibeurs in München vorige week de verkopers klaagden over een omzetverlies met 6% dit jaar, noteert Ski Outlet een stijging met 30%.

“De ski's die wij verkopen, kosten gemiddeld 40% minder. Onze prijzen beginnen vanaf 169 euro voor een paar. Het gaat voor 50% om modellen en kleuren van de collecties van vorig jaar, maar de andere 50% zijn van nieuwe collecties. Wij kunnen onze prijzen drukken omdat we in zo'n grote hoeveelheden inkopen en zo'n grote volumes draaien. Met Nederland meegerekend gaat 70% van onze verkoop naar het buitenland. De klant kan zelf kiezen voor een levering aan huis, in een pakketpunt in de buurt of op de wintersportbestemming. Wie in België, Nederland of Duitsland woont en voor 14u bestelt, krijgt zijn ski's kant-en-klaar morgen al geleverd”, zegt Frank Aerts van Ski Outlet.

Het bedrijf kan dit waarmaken omdat het businessmodel helemaal op de e-commerce is gericht, zonder echte winkel en zonder reclamebudget. “België heeft de naam dat het de boot gemist heeft in de e-commerce”, zegt Frank. “Belgen kochten hun kerstcadeaus via Bol.com, dat Nederlands is. Schoenen kopen we via Zalando, dat Duits is. Daarom zijn we trots te kunnen zeggen dat Europeanen hun ski's via Ski Outlet kopen, dat Belgisch is.”

“Toen we in 2008 begonnen, was het een gok, want ski's is een conservatieve industrie, met nochtans veel innovatieve producten. Veel firma's durfden de stap niet te zetten naar de online-verkoop, omdat het een vrij technisch product is. Maar dat blijkt geen probleem. We hebben die stap ook enkel durven zetten omdat we die kennis van website-opbouw en -beheer in huis hebben. Als we dat hadden moeten uitbesteden, waren we er wellicht niet aan begonnen.”

Ski Outlet heeft nu 25% van de Belgische markt in handen, Decathlon niet meegeteld, want dat is Frans. “De onlinemarkt in Nederland is volwassener. We merken dat de Belg voor een aantal producten nog koudwatervrees heeft. Een Nederlander die in Amsterdam woont, zal probleemloos online skilaarzen bestellen, terwijl een Bruggeling toch nog liever naar Zandhoven komt om ze te passen. Dat mag zeker”, zegt Frank Aerts.

“Sommige Belgen denken dat het voordeliger is om in het buitenland te bestellen. Zo kreeg ik op onze Duitse website Skier-outlet.de - want we hebben ook een Duitse en een Spaanse site - een bestelling van een Zoerselaar in Jean-Marie-Pfaff-Duits. “Hallo, het is hier met Frank”, belde ik hem. “Kom je graag zelf je ski's halen of stuur ik ze op?” Euh, waar in Duitsland zitten jullie?, vroeg hij. In Zandhoven, naast Zoersel, antwoordde ik. En ja hoor, hij is ze komen halen.”

Belgen huren vaak hun ski's. "Maar aan onze prijzen, kunnen ze geen twee weken huren, en hebben ze ook de wachtrijen niet. Daarom schakelen sommigen toch over op eigen ski's."

kristin matthyssen ¦