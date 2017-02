Zandhoven - Onder het motto 'Liefde is... samen met het hele dorp Valentijn vieren' organiseren het Autonoom Gemeente Bedrijf en de gemeente Zandhoven zondag 12 februari al voor de vijfde keer een Valentijnsdrink in evenementenhal De Populier.

Het gemeentebestuur brengt er graag met alle inwoners een toost uit op de liefde en op het nieuwe jaar. In plaats van dit in januari te doen, koos Zandhoven voor de Valentijnsperiode, omdat mensen vlak na nieuwjaar al overal op de receptie verwacht worden.

Alle inwoners van Zandhoven zijn welkom tussen 14 en 17 uur. De toegang en drankjes zijn gratis. Er is dit jaar voor het eerst ook een ‘kiekjeshokje’ waar iedereen een originele Valentijnsfoto kan laten maken.

Vorig jaar lokte het evenement zo'n duizend inwoners.