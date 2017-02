Bloedstaal mishandeld paard nog steeds niet onderzocht

Zandhoven - Ruim twee weken nadat de merrie Nagdat in Massenhoven zwaar verminkt werd, is het bloedstaal dat moest duidelijk maken of het paard al dan niet verdoofd werd door de dierenbeul, nog steeds niet onderzocht.

“Ik hoor niks, ik zie niks. Ik heb niet het gevoel dat er nog veel onderzoek gebeurt”, zucht eigenares Josée Verwimp.

“Gelukkig herstelt Nagdat volgens onze dierenarts goed, al vind ik persoonlijk wel dat de wonde er nog altijd vreselijk uitziet. Afgelopen zondag ging ik bij mijn paard op bezoek in de dierenkliniek, en de daaropvolgende nacht kreeg ik voor het eerst in mijn leven een nachtmerrie. De impact van die gruweldaad op ons leven blijft enorm.”

Katrien Dedecker van dierenartsenpraktijk Katona in Wechelderzande bevestigt de verzuchting van Josée dat het bloedstaal nog steeds niet onderzocht werd. Dedecker nam 's ochtends bij de ontdekking van de mishandeling meteen een bloedstaal om te laten onderzoeken of het paard al dan niet verdoofd werd om de snedes rond de vagina te maken. Maar zelfs als Josée Verwimp zelf het onderzoek van het bloed betaalt, wil het labo in Merelbeke dit enkel in het kader van een gerechtelijk onderzoek doen als de vraag officieel via de politie of van de FOD Dierenwelzijn komt.

“Tien dagen geleden kreeg ik telefoon van de politiezone Zara”, vertelt Katrien Dedecker. “Ze wilden het bloedstaal wel laten onderzoeken maar moesten het eerst nog aan de magistraat vragen. Nadien heb ik niets meer gehoord. Het bloed zit nog altijd in mijn diepvriezer, maar eigenlijk had dit zo snel mogelijk onderzocht moeten worden.”

(kma)