Twee inbrekers gevat in Kanaalstraat

Zandhoven - De politiezone Zara (Zandhoven, Ranst) heft maandagochtend twee inbrekers kunnen arresteren.

Een alerte buurtbewoner had rond 9.30u naar de politie gebeld omdat hij mannen had gezien in een woning in de Kanaalstraat in Massenhoven. Twee van hen waren in het huis, een derde stond op de uitkijk. De politie was snel ter plaatse en kon twee van de drie verdachten arresteren. Het gaat om twintigers met de Roemeense nationaliteit. Ze waren binnengeraakt door de achterdeur open te breken. Een derde verdachte is spoorloos. Er werd een klopjacht opgezet om hem te vinden, maar tevergeefs. De twee opgepakte mannen werden gisteren voor de onderzoeksrechter geleid.

(dvd)