Nijghse Vrouwen bezorgen 350 aanwezigen kippenvelmomenten

Zandhoven - Veel kans dat wie in Zandhoven of omgeving woont, vandaag de hele dag met een oorwurm-hit van tekstschrijver Lennaert Nijgh in zijn hoofd zit. Astrid Nijgh (zijn ex-vrouw), Riet Muylaert, Sabien Tiels en Amaryllis Temmerman brachten in De Populier op uitnodiging van de nieuwe vzw Cultuurvrienden Voorkempen een onvergetelijke muzikale ode aan deze Bob Dylan van de Lage Landen die nummers schreef voor tal van rasartiesten, van Boudewijn De Groot tot Ramses Shaffy en Rob De Nys.

Pier, Patrick, Ines en Mieke uit Massenhoven hadden als eerste voorstelling van hun nieuwe vzw Cultuurvrienden Voorkempen 'Nijghse vrouwen' geprogrammeerd in De Populier in Zandhoven. Dankzij de zwarte gordijnen had de evenementenhal zaterdagavond toch min of meer de allures van een cultureel centrum gekregen. De topzangeressen bezorgden 350 aanwezigen veel kippenvelmomenten. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat één man, Lennaert Nijgh, zo veel monumentale muziek heeft geschreven, van De Vlinder over Testament tot Malle Babbe en Meisjes van 16. Het leek wel alsof zaterdagavond een jukebox werd aangezet waarvan iedereen alle nummers kende. Als iemand in de Lage Landen de Nobelprijs Literatuur voor zijn liedjesteksten verdient, dan zeker deze Lennaert Nijgh.

Astrid Nijgh, de ex-vrouw van de in 2002 overleden Lennaert Nijgh, toonde zich de perfecte gastvrouw die naast haar eigen grote hit 'Ik doe wat ik doe' ook verschillende nummers samenzong met Riet Muylaert, Sabien Tiels en Amaryllis Temmerman, die ze zelf haar dochters noemde. Met veel zin voor humor en zelfrelativering vertelde ze in haar bindteksten over haar leven met Lennaert. Ze was ook opvallend openhartig over haar eigen huidig leven, zo vertelde ze luchtig over haar 31 jaar jongere vrouw en haar schoonmoeder die mee in de zaal zaten. Astrid Nijgh heeft zelf nog verre Vlaamse roots, want eigenlijk heet ze Astrid de Backer en kwamen haar overgrootouders uit Vlaanderen. Ze dankt haar naam zelfs aan de vroeg verongelukte Belgische vorstin.

Dat ze zelf ook een opmerkelijk zangeres is, bewees Astrid Nijgh toen ze in duet Pastorale zong, waarbij zij de stem van Ramses Shaffy vertolkte. Het leek wel alsof Ramses Shaffy zelf stond te zingen in De Populier.

De Chiro Massenhoven verzorgde de toog tijdens de voorstelling. vzw Cultuurvrienden Voorkempen bewees dat er zeker een publiek bestaat in de brede regio Lier-Brecht die op dit soort voorstellingen te wachten zit en dat De Populier in Zandhoven dit aan kan. Meer van dat, vond iedereen. Wie de verdere activiteiten van Cultuurvrienden Voorkempen wil volgen kan al mailen naar cultuurvrienden-Voorkempen@proximus.be