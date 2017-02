Rendez-vousparking in blootje gezet

De P&R in Oelegem. Foto: kma

Zandhoven / Ranst - Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft in het kader van hakhoutbeheer de park&ride langs de E34 in Oelegem - afrit Zandhoven - 'in zijn blootje gezet'. Het zorgt meteen voor minder overlast van 'daters'.

Net als zo veel andere snelwegparkings staat de P&R in Oelegem aan de afrit Zandhoven ook bekend als rendez-vousplek voor homo's en overspeligen. Waarschijnlijk neemt het aantal afspraakjes nu sterk af, want alle bomen en struiken werden tot op twintig centimeter boven de grond afgehakt.

“We kennen de reputatie van die parking ook, maar dat is zeker niet onze drijfveer geweest”, vertelt woordvoerder Jef Schoenmaekers van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Wij zijn momenteel op meerdere plaatsen met hakhoutbeheer bezig. Op het eerste gezicht lijkt dat een kaalslag, maar door de bomen en struiken tot op twintig centimeter boven de grond af te zagen, groeit er na enkele jaren opnieuw een dicht en vitaal groenscherm."

Condooms

Dat er in dat struikgewas dingen gebeurden die beter het daglicht niet zagen, bewijst een korte wandeling tussen de stompen. Ondanks de diepe sporen van de tractoren van de bosbouwers slingeren er nog veel condooms rond.

Even verderop zien we zelfs een hele berg mosselschelpen en het ligt er ook vol zwerfvuil en zelfs een complete autobumper. De mensen die er hun vuilniszakken en afval dumpen, worden nu in elk geval ook veel sneller opgemerkt.