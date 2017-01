Tecno Pulle sluit plots de deuren

Zandhoven - De Tecno in Pulle sluit dinsdagavond de deuren voorgoed. Tot spijt van de bewoners, zeker de mensen die minder mobiel zijn. Ze kunnen nu niet meer "rap efkes" binnenwippen voor toiletpapier, soepgroenten, een fles wijn of zeep.

Het nieuws bereikte de klanten nog maar pas. Ze komen nu gauw hun spaarbonnetjes verzilveren in onder meer bakpannen.

Op de Boudewijnlaan zijn er gelukkig nog wat middenstanders, maar onder de kerktoren is er - los van café De Lelie - nu echt niks meer. Terwijl daar vroeger net het kloppend winkelhart lag. Gerante Jeannine kreeg het nieuws ook pas vrijdag te horen. “Over mij hoef je je geen zorgen te maken, ik heb al iets anders op het oog”, zei ze gisteren kort, want veel mocht ze niet zeggen.

Bestuurder Luc Dams van warenhuisketen Tecno wou maandag niet veel kwijt. Begin januari raakte wel bekend dat Tecno met een herstructurering bezig is. Negen van zijn 34 winkels heeft Tecno aan de Carrefourgroep verkocht, die er stapsgewijs kleine buurtsupermarkten onder de noemer Carrefour Express van zal maken. Maar de Tecno van Pulle op de hoek van de Dorpsstraat en de Bollaar wordt dus gewoon afgestoten zonder overnemer.

De meeste Pullenaars deden er niet hun grote boodschappen, maar de Tecno was wel altijd handig als je snel iets nodig had. Terwijl we er maandag stonden, stapte er toch elke vijf minuten iemand binnen of buiten.

“Heel spijtig, ik ga nu met de fiets naar de Okay in Grobbendonk moeten”, zucht Frans De Kinder (60). “Het is een verarming voor Pulle.”

Vroeger was er lange tijd een verfwinkel in het pand. In die periode was er nog een andere supermarkt op de hoek van de Torenstraat en de Dorpsstraat. De laatste decennia was er altijd een superette in het gebouw.

“Het is een ramp”, zegt Hugo Wouters (71). “Ik zit in een elektrische rolstoel en woon vlakbij. Mijn vrouw Margriet is net geweest maar ze is de soepgroenten vergeten. Ik kan nu zelf rap binnenspringen, maar in de toekomst zal dat niet meer gaan. Mijn vrouw kan niet met de auto rijden. We gaan nu proberen met de rolstoel naar Grobbendonk te rijden. Ofwel zullen we meer onze kinderen meer moeten lastigvallen.” Jef Torfs (76) knikt. “Bakpannen, sokken, toiletpapier:je kon hier voor alles terecht. En de Tecno was ook op zondag open.”

Mario Kerckhofs van café De Lelie vindt het ook spijtig voor de leefbaarheid van de kern. “Vroeger had je hier nog een winkel in huishoudartikelen in de Torenstraat, maar alles is weg. Iedereen denkt dat er appartementen komen.” Mike Zweig (40) vond het gemakkelijk omdat de winkel alleen op woensdag dicht was. “Jeanine was ook altijd heel vriendelijk. In zo'n buurtwinkel voel je je nog een klant, geen nummer. Ookal komt er niet veel volk: elk dorp verdient een buurtwinkel.”

Louis Lenaerts, wiens moeder de eigenares is van het gebouw, is nog maar net ingelicht. “Wij worden er ook wat door verrast, normaal loopt de huurovereenkomst nog drie jaar.”