"Wat heeft Ben Weyts geantwoord?"

Zandhoven - Burgemeester Luc Van Hove (CD&V) vindt het veelzeggend dat minister Ben Weyts (N-VA) twee maanden na de ontmoeting met de bewoners van de Lammerenberg in verband met de onteigeningen van hun huizen voor de heraanleg van de N14 nog niet geantwoord heeft op hun vragen. Volgens N-VA heeft het kabinet meegedeeld om rond april te antwoorden.

N-VA lag het voorbije jaar op ramkoers met de CD&V over de aanpak van de door onteigening bedreigde bewoners van de Lammerenberg. Deze mensen verliezen hun woning bij de laatste fase van de heraanleg van de N14. N-VA wil nu al klare wijn en een oplossing, volgens CD&V zal die heraanleg nog járen duren en maakt N-VA de betrokken mensen nodeloos ongerust.

Twee maanden geleden regelde N-VA Zandhoven een ontmoeting tussen de bewoners en minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA) tijdens een arrondissementele samenkomst van N-VA in De Populier. Er werden hierbij in een omslag zes cruciale vragen overhandigd, onder meer of de bewoners nu al kunnen starten met de onteigeningsprocedure. Burgemeester Van Hove wou weten wat de minister geantwoord heeft.

Toen gemeenteraadslid Pieter Helsen (N-VA) toegaf dat er nog geen antwoord van het kabinet was, noemde de burgemeester dit veelzeggend voor de bezorgdheid van de minister met de inwoners van Zandhoven. Hij verweet N-VA andermaal paniekzaaierij en zei dat ze de bewoners valse beloften hadden gemaakt.

“Naar de bewoners toe hebben wij steeds gecommuniceerd dat wij alles proberen te doen om iets te bewegen in dit dossier. Maar beloftes zijn nooit gemaakt”, benadrukte Pieter Helsen, die liet weten dat de minister dit voorjaar rond april een antwoord zal geven. “Wij zijn van mening dat het schepencollege de sleutel zelf in handen heeft. In de ontwerpplannen is er ruimte voorzien om mits een verkaveling bewoning te garanderen voor enkele van de huidige bewoners. Wij reiken CD&V de hand om met dit steekspel te stoppen”, verstuurde N-VA na de gemeenteraad een persbericht.

Geert Van Laer legde ook nog eens uit dat hij tijdens de rommelmarkt was aangeklampt geweest door een zeer emotionele bewoonster van de Lammerenberg. 'Gij moet ons bij de minister brengen', had ze gesmeekt. “Toen de kans zich voordeed in Zandhoven, hebben we die gegrepen, zonder beloften”, zei Van Laer als steun aan zijn oud-fractieleden.