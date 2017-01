Christophe Vekeman te gast bij Toast Literair

Zandhoven - Na eerdere succesvolle passages van Griet Op de Beeck en Kris Van Steenbergen, was auteur-dichter-performer Christophe Vekeman (44) zondag de centrale gast op Toast Literair in het gemeentezaaltje in Pulderbos. De schrijver arriveerde rond 9.45u met een cowboyhoed - want Vekeman heeft een groot hart voor countrymuziek. Die muziek vormt ook de leidraad in sommige romans van Vekeman. Voor hij begon te spreken, stak de schrijver samen met zijn vrouw ook nog even de benen onder tafel voor een ontbijt.

Zo’n 180 Davidsfonds afdelingen organiseerden zondag 22 januari de zevende editie van de literaire brunch Toast Literair. Dat initiatief is in enkele jaren tijd uitgegroeid tot een van de grootste literaire evenementen in Vlaanderen. Op de voorlaatste zondag van januari brengen tientallen Davidsfonds afdelingen heel wat mensen samen rond literatuur met auteursbezoeken, literaire performances, literaire wandelingen, poëtische vertellingen, voordrachten, boeiende lezingen … Dat allemaal in combinatie met een uitgebreid ontbijt en/of een lekker aperitief.