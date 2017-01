"Hier wordt niks geannuleerd"

Zandhoven - Lin Van Asten gaat het Hippisch Centrum Massenhoven in de Kanaalstraat uitbaten na een turbulente periode. De vorige uitbater ging in mei vorig jaar failliet. Lin is al sinds 2010 eigenaar van het complex. "Alle geplande activiteiten gaan gewoon door."

De bekende manege van Paul en zijn zoon James Peeters was jarenlang een begrip. In 2010 kocht Lin Van Asten uit Oelegem het complex over van Peeters. De uitbating liet ze over aan de familie De Jong. In mei 2016 werd Hippisch Centrum de Jong failliet verklaard.

“Ze bleven echter onze infrastructuur bezetten, zonder de huurverplichtingen na te komen”, zegt Van Asten. “Ik moest wel rekeningen zoals gas en water betalen. Dat kon niet blijven duren. Vorige week woensdag is de familie De Jong hier dan vertrokken, en ze heeft alle klanten meegenomen. Het ging om een vijftigtal paarden. Er wordt ook rondverteld dat alle geplande activiteiten geannuleerd zouden zijn. Niets is minder waar. Ik neem zelf de uitbating over. De manege krijgt de nieuwe naam Hippisch Centrum Massenhoven. Alle geplande wedstrijden op de kalender gaan gewoon door. Ondanks het slechte weer en het moedwillig zaaien van verwarring zijn er het voorbije weekend op onze oefenjumping toch nog 190 combinaties gestart. Ook onze wedstrijd volgend weekend gaat gewoon door.”

Normaal kunnen er in het Hippisch Centrum Massenhoven zo’n 70 paarden gestald staan. Nu staan er nog maar een 15-tal. “Het was uiteraard niet leuk om te zien hoe vorige woensdag de hele hut in één keer leegliep. Blijkbaar werd aan de eigenaars van die paarden gezegd dat ze weg moesten van mij, hetgeen niet het geval was. Gelukkig druppelen er al nieuwe geïnteresseerde klanten binnen. Omdat we nu in het midden van de maand zitten en de meesten hun stalgeld al betaald hebben in een andere manege, zullen de meesten pas vanaf februari komen. Dat biedt mij de kans om alles weer wat georganiseerd te krijgen. Ook voor de paarden zelf is deze stresstoestand allesbehalve goed geweest. Ik ben zelf holistisch bezig en die dieren moeten ook gevoeld hebben dat hier vanalles aan de hand was. Er zijn ook al lesgevers die interesse hebben getoond om met hun klanten naar Hippisch Centrum Massenhoven te komen.”

Van Asten start nu verder met de vrederechter de procedure voor uitzetting. “De vorige uitbater heeft wel nog een huurcontract voor de gele woning tegen de Kanaalstraat tot midden dit jaar. Die zal ik respecteren, ik hou me aan die afspraak. Maar ze mogen hier niet meer achteraan de pistes, in de cafetaria en aan de tweede woning komen. Ik ga hier zelf komen wonen. Het is al een vreselijk gedoe geweest. De politie is vijf keer tussenbeide moeten komen. Gelukkig krijg ik heel veel steun, hulp en bemoedigingen. De vorige eigenaar Peeters is me komen uitleggen waar we de kraantjes voor het water moeten afsluiten nu het gaat vriezen.”

Momenteel staat het complex met twee binnenpistes en twee woningen te koop. “Dat blijft ook zo. Ik neem de uitbating nu op mij om hier weer een bloeiend hippisch complex van te maken zodat het zijn marktwaarde weer helemaal waard wordt. Die opbouw zal tijd vragen, maar ik heb er zin in en voel me gesteund door velen.”