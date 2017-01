Christophe Vekeman te gast in Pulderbos op Toast Literair van Davidsfonds

Zandhoven - Op zondag 22 januari organiseren weer tientallen Davidsfonds-afdelingen hun allerbeste literaire activiteit en vormen zo samen de grootste literaire brunch van Vlaanderen: Toast Literair. Davidsfonds Zandhoven heeft schrijver Christophe Vekeman te gast in het gemeentezaaltje in Pulderbos.

Een auteursbezoek, een literaire wandeling, theater, een uiteenzetting rond taal, een workshop, een familievoorstelling... Er vinden heel veel uiteenlopende activiteiten vinden plaats op Toast Literair.

Davidsfonds Zandhoven is trots en verheugd dat de begeesterende, grappige en literatuurminnende cowboy Christophe Vekeman om 9u afzakt naar hun Toast Literair in Pulderbos.

Vekeman schrijft boeken, gedichten en columns. Hij is ook een veel gevraagde en gesmaakte gast op literaire podia. Zijn recentste boek is Gezellig is anders (2016), uitgegeven bij Manteau voor de Te Gek!?-campagne.

Zin in een voorsmaakje van Toast Literair? Lees dan het artikel van Katrien Steyaert voor Davidsfonds Cultuurmagazine van januari, waarin ze onder andere onze gast Christophe Vekeman interviewde over wat hij gaat vertellen op Toast Literair. U kunt het artikel lezen via de digitale versie van het magazine http://www.davidsfonds.be/activity/files/DAV_CUL-605_toast_LR.pdf

Wie er de vorig jaren met Griet Op de Beeck en Kris Van Steenbergen bij was in Pulderbos weet dat het echt de moeite loont.

Deelname aan dit literair luxe-ontbijt: € 15,-/€ 18,-(met/zonder DF-cultuurkaart); € 10- (< 12 jaar).

Reservering: vera.cop@telenet.be