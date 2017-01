Ode aan Lennaert Nijgh met vier straffe zangeressen onder wie zijn eerste vrouw Astrid Nijgh

Zandhoven - Wie houdt van de muziek van Boudewijn De Groot - en wie doet dat niet? - komt op zaterdag 4 februari ruimschoots aan zijn trekken in evenementenhal De Populier in Zandhoven tijdens 'Nijghse Vrouwen'.

De voorstelling Nijghse Vrouwen vormt de vuurdoop van de nieuwe vzw Cultuurvrienden Voorkempen die werd opgericht door Pier De Ridder, Patrick Willems, Ines Standaert en Mieke Debosschere uit Massenhoven. “Het is ons eerste evenement”, zegt Pier De Ridder. “Maar er kan niks misgaan, want de kwaliteit is er gewoon. Nijghse Vrouwen brengt een ode aan tekstschrijver Lennaert Nijgh die onvergetelijke liedjes schreef zoals De vlinder, Pastorale, Malle Babbe, Testament of Meisje van 16. Zijn samenwerking met Boudewijn De Groot is legendarisch, maar hij schreef ook voor o.a. Ramses Shaffy, Rob de Nijs en natuurlijk voor zijn eerste vrouw Astrid Nijgh, bekend van Ik doe wat ik doe. Astrid Nijgh vertelt tijdens de voorstelling persoonlijk anekdotes over Lennaert, die in 2002 overleed. Riet Muylaert (JackoBond), Sabien Tiels en Amaryllis Temmerman zullen net als Astrid Nijgh de onvergetelijke nummers zingen.”

Cultuurvrienden Voorkempen krijgt de hulp van Chiro Massenhoven. Die jeugdvereniging kan hiermee de kas wat spijzen voor de nieuwe chirolokalen die in de pijplijn zitten.

Het indrukwekkend repertoire van Lennaert Nijgh zal iedereen bijna volledig uit het hoofd kennen, omdat zijn liedjesteksten tot de mooiste behoren die ooit in de Lage Landen geproduceerd werden en echte oorwurmen zijn geworden, een soort erfgoed van de Nederlandstalige muziek.

vzw Cultuurvrienden Voorkempen wil in de toekomst nog hoogwaardige voorstellingen organiseren in De Populier. "We huurden een professionele muziekinstallatie, want alles moet perfect klinken, en we mikken op publiek uit de brede regio - van Lier tot Malle - die Lennaert Nijgh genegen is. Het mag duidelijk zijn dat dit een gezellige muziekavond wordt, met heerlijke anekdotes. Sommige mensen verwarren Nijghse Vrouwen blijkbaar met de tv-serie Gooische Vrouwen, maar dat is iets compleet anders!"

Nijghse Vrouwen, zaterdag 4 februari 2017 in De Populier, Populierenhoeve 22, Massenhoven (Zandhoven), 20u

Kaarten: € 19,00 - VVK: € 17,50

Bestellen: door overschrijving op BE69 0017 9723 3578 BNP-PARIBAS of cultuurvrienden-voorkempen@proximus.be - 0475/55.16.50 of verkrijgbaar bij Apotheek Willems, Liersebaan 183, 2240 Massenhoven.