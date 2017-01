Jazza krijgt derde editie

Zandhoven - De gratis winterse muziekavonden op café, Jazza gedoopt, komen er weer aan.

Vijf vrijdagavonden, vijf cafés en vijf artiesten in jazzy sferen. Het idee van Jazza ontsproot drie jaar geleden zoals zo vaak tussen pot en pint. Er zijn in Zandhoven al gratis muzieknamiddagen en -avonden, met Mumoza in juli rond de windmolen van Pulderbos en de Tettenkotconcerten in Massenhoven in augustus. In het

voorjaar is er ook traditioneel de Week van de Amateurkunsten. Maar tijdens de herfst en de winter ligt alles grotendeels plat.

Ludo Konings, de drijvende kracht achter Mumoza, stelde eind 2014 voor om ook in het winterseizoen een gratis muziekevenement aan te bieden in Zandhoven. Hij sprak oud-schepen Richard Bastanie (CD&V), die zelf betrokken is bij de Tettenkotconcerten in zijn dorp, aan.

Er werd voor jazz gekozen, omdat die muzikanten en zangers minder kansen krijgen om op te treden dan mensen die populaire muziek brengen. Jazzakiest niet voor een zaal of tent, maar speelt in cafés in de deelgemeenten.

Het Dirk Van der Linden Trio bijt op 20 januari om 20u de spits af in volkscafé De Cruyck in Viersel. Op 27 januari treedt het Jesse Dockx Trio op in café Cool Down in Massenhoven. Joan Van Duffel Trio concerteert op 3 februari in Het Molenhuis in Pulderbos.

Als bijzondere locatie werd dit jaar voor het eerst de cafetaria van zorgverblijf Hooidonk in Zandhoven weerhouden. Hier spelen op 10 februari Peter Kox, Piet Verbist en Koen Geudens, grote namen in het jazzmilieu.

Luc Canters mag op 24 februari in Het Anker in Pulle de kers op de taart zetten. Net als vorig jaar in De Vogelzang in Pulderbos, waar hij tijdens Jazza het kot plat speelde en er écht niemand meer bij kon in het café, zal hij weer gastzangeressen meebrengen.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat het publiek mee zou jammen, maar dat kwam nog niet echt van de grond. De optredens beginnen telkens om 20u.

(kma)