"Laat mij maar de Phil Bosmans van de boekskes zijn"

Borsbeek / Zandhoven / Kontich / Mortsel - Uitgeverij Mensen zijn Media zal nu ook haar tweewekelijks gratis huis-aan-huis-blad 't Periodiekske in Borsbeek en Waarloos verspreiden. Fik Verbiest en An Adriaensen uit Zandhoven vormen een atypisch uitgeverskoppel. Voor hen is het ook een sociaal project.

Omdat ze merken dat tijdens de marktdag in Mortsel geregeld inwoners uit Borsbeek in het kantoor van ‘t Periodiekske en De Passant binnenspringen om een exemplaar te vragen, zullen zaakvoerders Victor ‘Fik’ Verbiest en An Adriaensen hun verspreidingsgebied uitbreiden naar Borsbeek en Waarloos. Waarloos is een logische expansie vermits ‘t Periodiekske al in de Kontichse brievenbussen valt. De inwoners van Mortsel, Edegem, Hove, Boechout, Vremde en Lint kennen het magazine al lang.

“Om onze ecologische voetafdruk te beperken, zal de verspreiding in Borsbeek en Waarloos op staanders gebeuren op plaatsen waar veel volk komt. Zo kunnen mensen die echt geïnteresseerd zijn om ons blad te lezen het meenemen. Door deze uitbreiding groeien we met ‘t Periodiekske naar een potentieel bereik van 39.000 gezinnen, een uitbreiding van 6.000.”

Ook het verspreidingsgebied van De Passant, zeg maar het meer Antwerps getinte broertje van ‘t Periodiekske dat in Aartselaar, Wilrijk, Berchem en Hoboken wordt verdeeld, breidt uit naar de wijk Zurenborg, meer bepaald de straten tussen de bruggen en de Plantin en Moretuslei.

Goed nieuws

’t Periodiekske werd in 1964 gesticht door Fred Peeters en Mik Van Den Bossche. Die eerste is al een tijdje overleden, de tweede is hoogbejaard, “maar ons respect voor hen is enorm”, zegt Fik.

Wie het magazine niet kent en het voor het eerst openslaat, is verbaasd, want naast de advertenties, aankondigingen van lokale evenementen, filmpraatjes en moppen die je in een huis-aan-huisblad mag verwachten, staan er ook diepzinnige gedichten van Fik Verbiest en zelfs een vaste mandalarubriek, De Mandalist, in. Een mandala is een boeddhistische voorstelling van het heelal, als hulpmiddel bij het mediteren.

“De missie van uitgeverij Mensen Zijn Media is het promoten van geluk en samenhorigheid”, zegt Verbiest zonder meligheid in zijn stem. “Bond Zonder Naam krijgt in elke editie een half blad ‘Band met de Bond’ gratis van ons. Wij brengen ook alleen goed nieuws. Er staat altijd een spreuk in, met een klavertje vier, zodat onze lezers geluk en wijsheid kunnen ‘plukken’.”

Eigenlijk is het een heel bijzonder en mooi verhaal hoe Fik en An de mensen achter deze magazines werden. “Die kiem van geluk promoten heeft er altijd wel wat ingezeten. Ik ben maatschappelijk assistent van opleiding, An is ergotherapeute”, vertelt Fik. “Na mijn studies rolde ik in het transportbedrijf van mijn vader in Zandhoven. Dat waren de jaren van de ratrace. Tot ik rond mijn 33ste mentaal helemaal crashte. An heeft mij in die periode weer in het zadel geholpen en genezen.”

“Als je zo diep hebt gezeten dat je het gevoel hebt gekend dat niets nog waarde heeft, wil je bij het herontdekken van wat écht waardevol is die boodschap zo veel mogelijk verspreiden. Na mijn problemen kon ik aan de slag bij drukkerij Van den Brande in Pulderbos, die toen de Mortselse drukkerij achter ‘t Periodiekske had overgenomen. Drie jaar legde ik mijn hart en ziel in dat magazine. Daarna heb ik het zelf overgenomen en ook An - intussen mijn vrouw - wou professioneel andere horizonten verkennen. We hebben nu zeven medewerkers en een team bekwame redacteurs. Sinds 2012 ben ik me meer gaan toeleggen op de inhoud. Aan de grote respons voelen we dat onze boodschap aanslaat en dat mensen er niet lacherig over doen. Ik heb eens een column over consuminderen geschreven in een reclameblad - erg gewaagd. Er is meer dan ooit nood aan positief nieuws. Laat mij dan maar de Phil Bosmans van de advertentiebladen zijn, dat vind ik geen belediging, integendeel.”

