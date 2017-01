Geert Van Laer verlaat N-VA en gaat als onafhankelijke zetelen

Zandhoven - Geert Van Laer, een van de boegbeelden van N-VA afdeling Zandhoven, gaat als onafhankelijke zetelen in de gemeenteraad. Hij wil een draagvlak zoeken voor een nieuwe, neutrale lokale partij tegen de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Geert Van Laer lichtte zijn beslissing zelf toe in onderstaande brief.

Politieke ontvoogding

"Het is gebeurd, ik heb een moeilijke knoop doorgehakt, een belangrijke keuze gemaakt. De start van het nieuwe jaar betekent voor mij ook de start van een nieuw traject richting de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Ik wil een nieuwe richting inslaan: een ander neutraal lokaal politiek project.

Het lijkt een hele boterham, maar in feite valt dit reuze mee. Het engagement gaat gewoon verder, alleen zonder politiek etiket van welke partij dan ook.

Waarom deze ommezwaai? Verschillende redenen.

Ik merk in mijn dagelijkse contacten dat er voor veel mensen een belemmering is om zich politiek te engageren en dat is jammer, maar begrijpelijk. Men wil vaak op een constructieve manier zijn steentje bijdragen. Echter kan dit momenteel niet, tenzij men kleur bekent voor een bestaande politieke partij, of een eigen lokale partij opricht.

En net daar wil ik de aanzet toe geven. De komende maanden zal ik verkennen of er voldoende draagvlak is voor de oprichting van een nieuw politiek project.

Kortom, ik wil samen met anderen een nieuwe wind doen waaien met een open, gedreven, eerlijk en degelijk verhaal. Niet het klassieke hokjes denken! Immers zijn de uitdagingen naar de toekomst toe niet gering. Ze verdienen de nodige aandacht. Iedereen moet hieraan meewerken, en daar wil ik een solidair draagvlak voor creëren. Niet tegen iets, maar voor iets: het gezamenlijke doel, een fijne gemeente Zandhoven… .

Vandaar dat ik al mijn politieke mandaten neerleg binnen de N-VA en blijf zetelen als politiek onafhankelijke tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Ik wil de hele ploeg uitdrukkelijk bedanken voor hun ongelooflijke inzet en het prachtige parcours dat we samen gereden hebben."

Geert Van Laer