Zoersel - Het was rustig in het Zoerselbos. Rond 15u waren er nog maar een stuk of vier bezoekers langsgeweest in het Bezoekerscentrum Zoerselbos, terwijl de natuur er wel prachtig bijlag. Stephanie (7) en Juliette (4) Costermans uit Schilde kwamen met hun cairn terriër Steyn wandelen. "En daarna een warme chocomelk in het Boshuisje als afsluiter", verklapten hun ouders.