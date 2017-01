Verrassingsfeest met alle Pulse verenigingen

Zandhoven - Peter Seijbel en Chris Anthoni ruilden twee jaar geleden Nederland in voor Pulle. Maandag trakteerde Peter alle Pulse verenigingen op een feestje. Ook voor zijn vrouw Chris was dat een complete verrassing.

Peter Seijbel (68) is geboren in Amsterdam, Chris Anthoni (66) is een Antwerpse. Ze woonden de voorbije twintig jaar onder meer in Nijmegem en Hilvarenbeek. Overwinteren doet het stel in Zuid-Spanje. Toen Chris op pensioen ging twee jaar geleden zochten ze een gelijkvloers appartementje in Vlaanderen. “We zijn toen gewoon vanuit Spanje op internet beginnen zoeken en vielen heel toevallig op een huurappartement in de Pastoriestraat in Pulle”, vertelt Chris. “Ik had nog nooit van dat dorp gehoord maar kende wel vaagweg Pulderbos. Op goed geluk zijn we hier komen wonen.”

Peter voelde zich voor het eerst écht ergens thuis. En ook voor Chris viel de verhuis 100% mee. “Pulle is een dorp zonder centrum, maar wel met een groot hart. Ik speel dwarsfluit en heb me meteen bij de harmonie aangemeld, waar ik heel warm ontvangen werd. Ook Chris is muzikaal. We zingen nu beiden in het Sint-Ceciliakoor. Chris ging ook bij de KVLV en we zitten samen in de KWB. We werden hier in Pulle zo ontzettend lief en leuk opgevangen, dat ik het tijd vond voor een wederdienst”, vertelt Peter.

In het grootste geheim bereidde Peter een feest voor waarop alle Pulse verenigingen uitgenodigd waren in De Griffel. Zijn vrouw Chris wist van niks.

“We zitten ’s winters altijd in Spanje, maar Chris was eind 2015 met kerst en oudjaar een beetje droevig. Ze miste de kinderen en Pulle”, vertelt Peter. “Ik wou dat dit jaar anders doen. Een paar dagen geleden nam ik haar mee naar Sevilla. Ze dacht dat we naar een concert zouden gaan, maar in plaats van dat had ik een vlucht naar België geboekt. Eén van de kinderen kwam ons afhalen van de luchthaven. Toen kon haar eindejaar al niet meer stuk. En de dag voor oudjaar ontvoerde ik haar naar restaurant De Boer van Zoersel, waar haar broer en zus ons zaten op te wachten. Die familiemomenten zijn schaars, want Chris’ broer Aimé Anthoni is Kabouter Klus en speelt in deze vakantieperiode bijna dagelijks shows in Plopsa Indoor Hasselt. Haar zus Els is muziekpedagoge en heeft het ook erg druk.”

Alsof al die verrassingen nog niet genoeg waren, nam Peter maandagavond Chris mee voor een wandeling. “Uiteindelijk stapten we De Griffel binnen, waar alle Pulse verenigingen - van de harmonie tot de Scouts en de Pulse Nootjes - zaten. Geweldig!”, roept Chris.

Die Pulse verenigingen hadden op hun beurt ook een verrassing in petto. “Het Sint-Ceciliakoor had samen met de Marching Band een flashmob voorbereid. En schepen Rudi Willems hield nog een speech”, zegt Peter, die De Speellieden Elckerlyc had uitgenodigd voor een optreden met Kempense liederen en verhalen. Niet het eerste het beste gezelschap, want ze traden al op voor het Nederlands koningshuis.

Peter had de voorbije weken stiekem zonder dat Chris het wist twintig kilo van de beste Spaanse tapa’s bijeengehamsterd. Op het verrassingsfeest gisteren kwam de lekkerste chorizo en serranoham op tafel. “In juni gaan we met de harmonie trouwens in Pulle voor het eerst een Spaans festival Fiesta Pulle organiseren, waarbij de Spaanse dirigent van het orkest in Spanje waarin ik ook speel, de harmonie van Pulle zal dirigeren.”