Eerste Frittiesfrieten voor nieuwjaarszangers

Zandhoven - Heidi Desnyder (38) en Nancy De Rademaeker (34) deden gisteren tussen 10 en 14u voor het eerst de deuren van hun nieuw frituur Fritties in Pulderbos open voor de nieuwjaarszangertjes.

De nieuwjaarszangers in Pulderbos werden vetgemest. De gemeente trakteerde de zangertjes tussen 9 en 13u - zoals in alle deelgemeenten - op een hotdog in het oud-gemeentehuis, in het kerstcafé van de Landelijke Gilde kregen de zangers een verse frikadel, Sus van frituur ‘t Pleintje gaf traditioneel een curryworst en nu konden de zangers nog een frietje steken in frituur Fritties. Vriendinnen Heidi Desnyder en Nancy De Rademaeker openen hun frituur eigenlijk pas op 4 januari, maar voor de oudejaarszangers warmden ze voor het eerst hun vet op.

Fritties opent in het pand van de vroegere bakkerij Canters, al is de winkel onherkenbaar veranderd. Hij is vooral veel groter geworden, met veertien zitplaatsen. “Er zijn hier de voorbije maanden inderdaad heel wat tussenmuren gesloopt”, bekent Nancy.

Met de tafeltjes lijkt Fritties wel op een eethuisje. “Maar we concentreren ons echt op frituurproducten en broodjes met frituur-snacks. Mettertijd kunnen er misschien nog koude schotels bijkomen. Onze specialiteit wordt de Fritties-boulet, een pittige verse zelfgemaakte boulet met sambal. Ons kleinste frietje hebben we de ‘minion’ gedoopt. Onze stoofvleessaus, goulash en vidé gaan we vers maken. En misschien later ook nog onze spaghettisaus.”

De twee vriendinnen zijn ervan overtuigd dat Pulderbos zo graag frieten lust dat er plaats is voor twee frituren. “We kunnen elkaar aanvullen, er zijn nog genoeg dorpen met twee frituren. We zullen ook op woensdagmiddag tussen 11.30 en 13.30u open zijn en tussen 16.30 en 22u. Woensdag is traditioneel een dag dat veel zaken in Pulderbos dicht zijn. Sommige bedrijven uit de buurt lieten weten dat ze het tof vinden dat ze dan op woensdag ook iets kunnen snacken in Pulderbos. Er passeren dan veel jongeren van het VTI. Op vrijdag en zaterdag zijn we ook ‘s middags open.”

Atypisch voor een frituur is de muur in vrolijke snoepjeskleuren met Fritties in sixties-lettertype én het roze toilet. “Tijdens ons openingsfeestje noemden sommigen ons toilet ‘ Barbie-achtig’, maar hey, we zijn dan ook twee meisjes hè!”