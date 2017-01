Ruim drieduizend jongeren wensen elkaar gelukkig nieuwjaar in KLJ-tent Zoersel

Zoersel - De KLJ van Zoersel zorgde al voor de 18de keer voor een grote oudejaarsfuif in de tent aan De Reiger. Zo'n 3.100 jongeren uit de hele streek kwamen er het nieuwe jaar inzetten. Deejays als C-Man, Dimitri Wouters, Avalonn, Team Industrial, Double-U en Alliance zorgden voor muziek. De provincie en gemeenten zetten feestbussen in om iedereen veilig ter bestemming en weer thuis te krijgen, al waren de meesten gewoon met de fiets gekomen. Door de feestbussen en de publiciteit via sociale media kwamen er dit jaar ook opvallend veel jongeren uit Antwerpen meefuiven, omdat de inkom (6 euro voorverkoop en 8 euro aan kassa) goedkoper was dan op de oudejaarsfuiven in Antwerpen. Om vijf uur ging de muziek uit, om zes uur moest iedereen de tent verlaten.