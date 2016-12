Zo zong Viersel

Zandhoven - Het was mistig en glad op de weg, gelukkig konden de mensen het gratis strooizout van de gemeente gebruiken om de kinderen veilig van deur tot deur te krijgen. Burgemeester Luc Van Hove was dit jaar als burgemeester van Samson te gast in het oud-gemeentehuis van Viersel, om er samen met schepen May Peeters hotdogs en chocomelk uit te delen. Voor de ouders was er een jenevertje.



Het was er heel gezellig druk, zelfs in die mate dat er stoelen werden bijgeplaatst en een grote groep kinderen op de grond ging zitten.

Daar mochten ze even de hoge hoed van de burgemeester eens op zetten, en Luc Van Hove een warme muts.

Frans Sluyts