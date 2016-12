Volleybalstage kent originele slotceremonie

Zandhoven - De volleybalstage van VBC Zandhoven met 96 deelnemende kinderen kende vrijdag een avontuurlijke slotceremonie in de parochiezaal.

‘VBC Airlines’ zorgde voor een reis rond de wereld. Alle groepen hadden een dans voorbereid. Ook veel ouders kwamen uitgedost als reiziger. Ook de kookouders gaven een knap optreden als Nieuw-Zeelanders. Grote bezieler Jan Van Rompaey had voor het eerst in veertien jaar nog zijn stem na de kerststage, “omdat iedereen zo goed geluisterd heeft. Er waren geen schreeuwerkes en ik heb mijn potteke heimweepillen kunnen dichtlaten.” De kinderen sliepen in de school.

Na de voorstelling volgde nog een fuif. Omdat er zo veel deelnemers waren, zaten de kinderen verspreid over vier zalen tijdens de stage. Ze trainden in sporthal Het Veld, 't Zandhofje, in de turnzaal van de school en in de volleybalzaal van Zoersel. "90% van de vluchten van VBC Zandhoven Airlines waren succesvol afgelopen jaar", zei Jan Van Rompaey. Na deze geslaagde stage zal dat in 2017 waarschijnlijk niet anders zijn.