"Jef was een levensgenieter in de bijbelse betekenis"

Zandhoven - In de kerk van Pulle, een beschermd monument, werd afscheid genomen van een ander Puls monument. Jef Van Laer, de 103-jarige fietser die op kerstdag overleed, liet de kerk volstromen.

Voorganger Ward Belmans begon de dienst met het voorlezen van de geboorteakte van Jozef Van Laer die dateert van 21 augustus 1913. Dat kon, want na honderd jaar worden die aktes openbaar. Jozef Van Laer werd geboren om vier uur in de namiddag als tiende kind. Ook de doopakte vond Belmans terug in de archieven. Opvallend genoeg had Jef destijds een nooddoop gekregen, hetgeen erop wees dat zijn ouders vreesden dat Jefke misschien niet lang zou leven. “Een verkeerde inschatting”, zei de voorganger met een understatement.

Van Laer werd geboren in Het Boshuis aan de Dennenlaan - vlakbij de plaats waar hij in augustus door een auto werd aangereden toen hij met zijn fiets wou oversteken. Hij woonde ook nog een tijdje op het Vroegeinde en de Le Grellelei om uiteindelijk in de Torenstraat te belanden, waar hij een broeierij had. Jef broedde eieren uit, terwijl zijn vrouw Fien de acht kinderen opvoedde. “Al liepen die taken in elkaar over, want Jef was ook betrokken bij de opvoeding van zijn kinderen. Zo wist pastoor Marcel Van Peer nog dat Jef samen met zijn kinderen ging zwemmen”, vertelde Belmans.

Toen één dag na hun 65ste huwelijksverjaardag zijn vrouw Fien stierf, was dat een grote slag voor Jef. Toch bleef hij ook van het leven genieten. Zo zwom hij tot op hoge leeftijd in zijn vijver en genoot hij van de natuur tijdens zijn dagelijkse fietstochten.

“De laatste vier maanden moeten de moeilijkste uit zijn leven zijn geweest”, zei de voorganger.

Jef was de laatste vijftig jaar van zijn leven een levensgenieter in de bijbelse betekenis. “Kijk naar de vogels: ze zaaien niet en maaien niet en oogsten niet. Leer van de lelies op het veld hoe ze groeien. Jef genoot van de natuur als hij rondfietste. Hij hield van een babbel met een kwinkslag, genoot ervan om oude liedjes te zingen op de bijeenkomsten van Ziekenzorg. Zo leven is een geschenk van God”, zei Ward Belmans. “Hij was daar ook dankbaar voor, want de laatste jaren kwam hij twee keer per week naar de mis: op zaterdag en op zondag.”

Het Sint-Ceciliakoor zong “Pulle, mijn dorpke, vredig en klein, met ’t oude kerkje temidden van ’t plein, ik zal voor altijd een Pullenaar zijn.”

Kleindochter Els bracht in naam van alle kleinkinderen een hommage aan hun vava. Van de kleine jongen die moest jagen om eten op het bord te krijgen tot de zorgeloze levensgenieter die hij later werd. “De kracht en de wil die jij tot op de laatste dag getoond hebt om te leven: daar heb ik enorm respect voor. Ik kan alleen maar hopen dat wij die eigenschap geërfd hebben. Ik zal aan u denken als ik een fazant in de wei zie, of als er een eend door de lucht vliegt, bij de geur van een sigaar of gewoon als iemand een fles jenever opent. Je bent nu terug bij moemoe, heel veel dikke kussen.”