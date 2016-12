Eeuwige fietser Jef Van Laer (103) trapt nu in de hemel

Zandhoven - In de kerk van Pulle (Zandhoven) wordt vrijdag om 10u afscheid genomen van Jef Van Laer (103). De eeuwige fietser overleed in het ziekenhuis van Lier aan de gevolgen van een aanrijding in augustus.

Jef Van Laer overleed op kerstdag, de verjaardag van zijn zoon Louis. Tot de zomer fietste hij dagelijks nog dertig à veertig kilometer. Zo kon je hem tegenkomen van Grobbendonk tot Oelegem. Zijn gezondheid was ijzersterk.

Op 5 augustus 2016 - twee weken voor zijn 103de verjaardag - werd hij door een wagen die vanuit Viersel kwam aangereden toen hij vanuit de Keulsebaan de Dennenlaan overstak met zijn fiets. Jef liep hierbij een dubbele bekkenbreuk op. “Die breuk genas snel. Hij kon al opnieuw op een hometrainer rijden, maar als gevolg van de aanrijding liep hij ook een hoofdtrauma op”, vertelt zijn dochter Christiane. "Hiervoor moest hij medicatie nemen, terwijl hij dat allemaal niet gewend was."

Jef verhuisde naar een rusthuis in Vorselaar. Op kerstdag overleed hij in het ziekenhuis in Lier. Hij laat een zeer grote familie en een schat aan straffe verhalen achter, want Jef Van Laer groeide op als een vrije Pallieter temidden van de Pulse natuur. Hij had ook zijn eigen woordenschat. Vlinders noemde hij ‘zomervogels’. Elke vogel kende hij en hij kon als de beste konijnensporen volgen. Tot op zeer hoge leeftijd bleef hij buiten in de vijver in zijn tuin zwemmen.

“Hij heeft nog veel oude liedjes gezongen de laatste maanden. De laatste week heb ik nog virtueel gefietst met hem”, vertelt Christiane. “Nu rijden we naast de Nete in Grobbendonk, zei ik dan, terwijl hij met zijn benen rondtrapte in bed. Dan fleurde hij op. 'Past maar op want subiet fietsen we in ’t water!', riep hij dan. Zonder die aanrijding, had hij nog járen kunnen blijven fietsen. Volgens de dokter waren zijn hart en longen nog uitmuntend.”

