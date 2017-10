Districtsraad: Merksem scoort goed inzake fietsveiligheid

Merksem - Op de districtsraad van donderdag werd er gesproken over de fietsveiligheid in het district. Districtsraadslid Sonja De Meyer (CD&V) vroeg aan districtsvoorzitter Luc Bungeneers (N-VA) om een gemeenschappelijke raadscommissie fietsoverleg met de stad en districten te vragen en één in het eigen district te organiseren.

Volgens Bungeneers heeft het district niet de bevoegdheid om dit te vragen en is men in de stad volop bezig om zich hieromtrent te organiseren. Een eigen raadscommissie was volgens de districtsvoorzitter helemaal geen probleem, die zou er al komen in december.

Bungeneers repliceerde ook dat Merksem het goed doet qua fietsveiligheid maar dat elk fietsongeval er één te veel is. Het district volgt al geruime tijd de audit van de Provincie Antwerpen (Provinciale Fietsbarometer) om elk pijnpunt weg te werken. En dit in goede samenwerking met de bevoegde districtsschepenen.

Zo blijkt uit de audit van maart 2015 dat 72% van de fietsstructuur in Merksem conform is, in vergelijking de gemiddelde score van 40% in Antwerpen en Vlaanderen met 32%. Na de audit werden de actiepunten ook nog weggewerkt. In het bijzonder de oude knelpunten van de Bredabaan, Vaartkaai, Oude Barreellei en de bruggen. In de periode 2016-2017 was er ook, gelukkig maar, geen enkel dodelijk fietsongeval in Merksem.