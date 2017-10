Merksem - Het district zorgt ervoor dat de vallende bladeren van de bomen op het fietspad en de goot worden opgeruimd, maar dat voldoet niet altijd.

Daarom moet je, net als bij sneeuw je eigen voetpad vrij houden van bladeren. Zo blijft het voetpad ook veilig voor alle voetgangers en kunnen de bladeren ook niet in de goot de riolen verstoppen.

Wie de bladeren voor zijn deur bijeen veegt, kan die kwijt in de groencontainer, bij het containerpark, in de GFT-afvalzakken of bij het restafval.