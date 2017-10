Ken je de veiligste route naar school?

Merksem - Tijdens het Merksemse scholenoverleg werd de digitale schoolroutekaart gelanceerd. Dankzij deze kaart kunnen Merksemse leerlingen en hun ouders de beste route van en naar school kiezen.

Districtsschepenen van jeugd Karin Staes (sp.a-GROEN) en mobiliteit Wendy Simons (N-VA) vertelden tijdens het scholenoverleg over hoe de kaart tot stand kwam.

De kaart is namelijk gemaakt met de input van Merksemse leerlingen. In 2015 werden de leerlingen van de Merksemse scholen bevraagd over hoe zij deelnamen aan het verkeer en hoe ze dat ervaren. Bijna 600 kinderen van 9 scholen vulden de enquête in.

www.Route2School.be werd een applicatie van het Instituut voor Mobiliteit van de Universiteit Hasselt. Merksemse leerlingen en hun ouders kunnen op basis van de kaart vervolgens de veiligste weg van en naar school uitstippelen.