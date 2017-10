Taverne Onder Den Toren sluit de deuren

Merksem - In januari 2015 openden Manolie Ryssens en Jerdy Van Aeken de mooi gerenoveerde taverne op de hoek van de Bredabaan en Nieuwdreef ‘Taverne Onder Den Toren’ terug open. Helaas sluit hij nu de deuren.

Het zat de ondernemers niet mee, ‘door het invoeren van de witte kassa en een boete door een fout van een verzekeringsmakelaar was het best moeilijk om verder te gaan’, zegt Ryssens. ‘Maar de zaak deed het wel goed en was volop aan het groeien. Wetende dat het voor onze klanten echt niet makkelijk was om een parkeerplaats te vinden.’

Maar daar bleef het niet bij, zegt Ryssens, ‘de inbraak was eigenlijk best pijnlijk, daar zijn we nooit echt overheen gekomen. En ik twijfel ook of ik ooit nog een restaurant zou openen met de hoge kosten die we moeten betalen.’

Nog aangeslagen door de sluiting, opent Ryssens vrijdag Cafe Royal in Deurne aan Den Bosuil.