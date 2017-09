50e Cluysekermis met een pak bekende artiesten

Merksem - Dit weekend vindt in Merksem de 50e editie plaats van de Cluysekermis. Family Radio is er twee namiddagen te gast met een programma met tal van muzikale gasten.

Naast de bekende kindermolen, de pannenkoeken en de smoutebollen en de rommelmarkt komen er voor deze jubileumeditie tal van bekende artiesten.

Zo worden ondermeer Garry Hagger, 2Fabiola en Loredana, Doran, Bobby Prins en Paul Severs verwacht.

Maar ook artiesten als Dennie Damaro, Elke Taelman, Eric Flanders, David Vandyck, Guy Neve, Trisha en Filip D’Haeze.

Alle optredens zijn ook later te horen op Family Radio, in Antwerpen te ontvangen op 107.4 FM en via Telenet.

De optredens starten zaterdag om 14u00 en zondag om 15u00.