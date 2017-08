Merksem Schlagert in De Volkslust

Merksem - Volgens zanger Marco Martinez heeft Merksem nood aan een eigen schlagerevent en dat komt er nu snel aan.

Martinez is zelf ook zanger en overtuigt van het succes, want volgens de zanger zijn er veel schlageroptredens en dus waarom niet in Merksem? De organisator krijgt ook een mooie lijst van artiesten op het podium voor Merksem Schlagert. Uit Merksem komen Patrick De Deken, Tim De Meyer en Marco Martinez. Maar ook Garry Hagger, Cindy, Ambidance, Robby Lathe en Papillon.

De organisatie schenkt 10% van de inkomsten aan een goed doel, 'Vlinders voor vlinders', een organisatie die zich inzet voor zieke en kansarme kinderen in binnen- en buitenland.

Tickets kosten in voorverkoop 15 euro en aan de kassa 17 euro. Elke bezoeker krijgt een jeton die ter plaatse kan worden omgeruild voor een gratis gebakje. Alle info kan je krijgen via het nummer 0479 08 55 42 en het event vindt plaats in De Volkslust op zaterdag 19 augustus 2017, de deuren openen om 19 uur. Merksem Schlagert start om 20 uur.