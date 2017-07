Wil je een optreden van een artiest in je woonkamer of veranda?

Merksem - Het district Merksem zoekt samen met cultuurantenne Merksem gastvrije Merksemnaren die hun huiskamer, veranda of garage voor één keer ter beschikking willen stellen voor een cultureel optreden.

Het district en cultuurantenne Merksem toveren dan die ruimte om tot een zaal voor het optreden. De artiesten brengen comedy, jazz, pop, kleinkunst of theater, maar geen klassieke muziek.

Je verwelkomt iedereen en de gastenlijst bepaal je zelf. De toegang is gratis voor al je genodigden.

Je kan je hiervoor inschrijven tot 18 augustus via Cultuurantenne Merksem via het telefoonnummer 03 338 72 06. De optredens vinden plaats in oktober, november of december.