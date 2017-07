IN BEELD. Zo gaat het er aantoe tijdens het WK F2 Powerboat

Met de slechte weersomstandigheden van zaterdag kwamen de powerboats maar heel even buiten. Uw fotograaf ging kijken in de pitlane en paddock en hoe de powerboats te water gingen. Zondagmiddag is het tijd voor de Belgian Grand Prix F2 Powerboat.