Merksem - Het is zomer en dat wordt in Merksem gevierd met twee maanden activiteiten. Van zaterdag 15 juli tot zondag 27 augustus is er echt elke iets wat te doen en dat allemaal gratis.

De volledige kalender kan je vinden op de website, je hoeft maar even naar www.zomerpark.be te surfen en in de menu te kijken. Zoek je een kinderworkshop, hou je van muziek of wil je alles leren wat met whiskey te maken heeft? Je vindt het in Merksem tijdens de zomervakantie.