Pizzabezorgers Domino's Pizza Merksem rijden met elektrische fietsen

Merksem - Domino's Pizza Merksem opende maandag 3 juli de deuren met een nieuw management. De twee nieuwe zaakvoerders, broers Halit en Burak Ak openden de zaak en kochten meteen elektrische fietsen aan voor hun pizzabezorgers.

Zo willen de twee broers de veiligheid van de pizzabezorgers verhogen met meer aandacht voor het milieu.



Domino's Pizza wilt in Merksem, binnen de 25 minuten een pizza thuisbezorgen. Daarom wordt in het productieproces een speciale roloven gebruikt. Om de opening te vieren is er tot 9 juli een speciale actie. Domino’s Pizza heeft wereldwijd ruim 11.000 vestigingen in meer dan 70 landen.

Domino's Pizza, Bredabaan 519, 2170 Merksem, tel 03.666. 1010. Online bestellingen kan via https://www.dominos.be/nl