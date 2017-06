IN BEELD. Wielertoeristen profiteren mee van BK Antwerpen

Aan het Zaha Hadidplein in Antwerpen vertrok deze voormiddag de ‘Belgian Cycling Championship Happening’, een rit voor liefhebbers op het parcours waar morgen ook het BK Wielrennen wordt gehouden. De sportievelingen konden gaan voor 55, 90 of de volle 120 km, in de beste omstandigheden.