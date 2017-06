IN BEELD. Nieuwe speeltuin in het midden van de natuur in Fort van Merksem

Het speelterrein in het Fort van Merksem is vernieuwd. De speeltuin is geïntegreerd in de omgeving van het dierenparkje en staat in het teken van het ‘fort’, om zo de geschiedenis van de plek op een kindvriendelijke manier in de verf te zetten. Ideaal voor de kinderen en de ouders, geniet tevens van de mooie natuur!