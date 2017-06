Merksem - Leden van de scouts stelden dinsdagavond een inbraak vast in twee van hun lokalen aan de Ullenshofstraat. Aan de ramen van de lokalen was braakschade. In één van de ruimtes werd ook een binnendeur opengebroken, op het eerste gezicht hadden de dieven geen spullen meegenomen. De politie kwam ter plaatse.